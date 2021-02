Super Mario 3D World + Bowser's Fury: come liberarsi di Bowser Furioso

Nella riedizione per Switch dell'acclamato platform per Wii U, Super Mario 3D World, è disponibile un contenuto inedito con una nuova avventura per l'idraulico salterino. In Bowser's Fury l'iconico nemico di Mario si presenta in una nuova forma, Bowser Furioso, per rendere la raccolta dei Solegatti più difficoltosa.

Come sbarazzarsi di Bowser Furioso?

Il mostro gigante salterà spesso fuori dall'acqua per darvi fastidio, ma esistono un paio di strategie che potete usare a vostro vantaggio per limitare i danni o liberarvene per qualche tempo.

A seconda dei vostri progressi nel gioco, potrete raccogliere una Giga Campanella (la vedrete quando Bowser farà la sua comparsa perché comincerà a brillare e miagolare), versione potenziata felina della Supercampanella originale. Quando le andrete incontro e la toccherete, Mario si trasformerà in Giga Mario Gatto e potrà assestare alcuni colpi a Bowser.

In alternativa, se le Giga Campanelle non sono disponibili o semplicemente non vi va di combattere, potete raccogliere i Solegatti: Bowser subirà un po' di danni, sarà infastidito dalla luce e se ne andrà per qualche tempo, lasciandovi in pace. Questi potenziamenti a forma di gatto sono anche molto utili per liberarsi dalla stretta di Bowser; raccoglietene qualcuno per sicurezza, un buon momento per farlo è mentre il mostro salta in giro tentando di schiacciarvi.

Infine, potreste anche ignorarlo, se riuscite a schivare i suoi attacchi. Mettendovi dietro un riparo o in un posto che gli viene difficile da raggiungere, prima o poi Bowser si stancherà di cercare di colpirvi e se ne andrà da solo, per tornare alla carica in un momento a lui più favorevole. Se avete da poco acquistato il gioco, ecco una breve guida su come avviare l'espansione Bowser's Fury su Switch.