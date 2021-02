Super Mario 3D World + Bowser's Fury: come ottenere tutti i power-up

Come da tradizione della maggior parte dei videogiochi della serie di Super Mario, anche in Super Mario 3D World + Bowser's Fury la mascotte Nintendo potrà sfruttare una serie di power-up per superare i numerosi livelli e nemici del gioco.

I power-up di Mario sono una serie di oggetti che possono essere raccolti ed utilizzati da Mario durante la sua avventura per ottenere dei vantaggi durante i combattimenti e le fasi di platforming. A differenza dei molti altri capitoli della serie di punta di Nintendo, tuttavia, l’inventario dei power-up di Mario non sarà limitato all’immagazzinamento di un solo oggetto per ciascun tipo, ma sarà possibile portarne con sé fino ad un massimo di cinque unità per ogni categoria.

Durante l’avventura all’interno di Super Mario Bowser’s Fury potrete raccogliere ed utilizzare un totale di sei tipologie diverse di power-up ed oggetti: mentre alcuni di questi potranno essere recuperati in luoghi differenti all’interno del mondo di gioco, anche se ci saranno comunque località specifiche dove sarà più facile e veloce trovarli, altri possono essere trovati solamente in zone estremamente circoscritte del mondo di gioco, oppure al verificarsi di determinate condizioni. Va da sé, quindi, che conoscere le zone e le condizioni in cui è possibile trovare un gran numero di power-up diventa fondamentale per poterne accumulare velocemente il maggior numero possibile, in modo tale da non rimanere mai a secco durante uno scontro con i boss o una fase particolarmente concitata dell’avventura.

Power-up non rari

Dei sei power-up totali che possono essere utilizzati da Mario all’interno del gioco, ben quattro sono da considerare come oggetti non rari, poiché per recuperarli e farmarne un gran numero vi basterà conoscere le zone in cui è più facile trovarli:

Super Campanella - Costa Felina

- Costa Felina Fiore Boomerang - Isola Saltolà

- Isola Saltolà Fiore di Fuoco - Forte Ribaltello

- Forte Ribaltello Super Foglia - Castello Elica

Power-up rari

Funghi - possono essere trovati solo nei blocchi quando Mario è rimpicciolito

- possono essere trovati solo nei blocchi quando Mario è rimpicciolito Campana Fortunata - permette a Mario di trasformarsi in Mario Gatto Fortunato; può essere trovata su una piattaforma sopraelevata in Costa Felina, raggiungibile tramite una Propeller Box, oppure sott’acqua, sotto la seconda Gigacampana.

Se avete bisogno di aiuto per completare l'avventura vi rimandiamo alla guida di Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch.