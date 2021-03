Super Mario 3D World+Bowser's Fury conquista l'Europa: hit di febbraio su Nintendo Switch

Direttamente dalla sfortunata epoca Wii U, Super Mario 3D World ha di recente fatto ritorno sul mercato videoludico, grazie ad una riedizione ampliata approdata a febbraio 2021 su Nintendo Switch.

Pubblicato a metà dello sorso mese, Super Mario 3D World + Bowser's Fury si è dimostrato in grado di convincere l'utenza della console ibrida, che non sembra aver esitato nell'aggiungere alla propria collezione la nuova avventura mariesca in tre dimensioni. Arricchita della componente inedita Bowser's Fury, la produzione si posiziona in vetta alla classifica dei giochi più scaricati da Nintendo eShop in Europa nel corso di febbraio. A condividere il podio con il platform Nintendo, troviamo il party game Among Us, seguito dal sempreverde Minecraft. Di seguito, trovate la Top 15 integrale:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury Among Us Minecraft Stardew Valley Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing: New Horizons Little Nightmares II Pokemon Spada Bravely Default II Super Mario Party Super Mario 3D All-Stars Hades The Legend of Zelda: Breath of the Wild New Super Mario Bros. U Deluxe Ghosts ‘n Goblins Resurrection

Come da tradizione per la casa di Kyoto, le grandi esclusive rivestono un ruolo centrale nel catalogo Nintendo Switch, conche restano in primo piano. Spazio anche all'apprezzatissimo indie di, con Hades in uscita su Nintendo Switch in edizione retail tra pochissimo. Nel prossimo futuro, dovrebbero inoltre giungere nuovi dettagli sulla nuova epopea di Link, con la promessa di Aonuma di offrire dettagli su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nel 2021