Super Mario 3D World + Bowser's Fury continua a dominare nel Regno Unito

Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch è stato il gioco più venduto nel Regno Unito negli ultimi sette giorni, nonostante un calo delle vendite pari al 61% rispetto alla settimana di debutto. Ad oggi si tratta del nuovo gioco retail più venduto del 2021 in Gran Bretagna.

FIFA 21 registra un boost nelle vendite del 59% grazie al taglio di prezzo applicato da molti rivenditori, e sale sul secondo gradino del podio seguito da Mario Kart 8 Deluxe. Da segnalare anche Animal Crossing New Horizons al quarto posto e Call of Duty Black Ops Cold War in quinta posizione.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury FIFA 21 Mario Kart 8 Deluxe Animal Crossing New Horizons Call of Duty Black Ops Cold Minecraft Nintendo Switch Edition Grand Theft Auto 5 Ring Fit Adventure Marvel's Spider-Man Miles Morales Just Dance 2021

C'è da dire che la classifica è fortemente influenzata dai tagli di prezzo sui singoli giochi dal momento che in queste settimane sono mancati grandi blockbuster a trainare le vendite retail. Questa settimana usciranno Bravely Default 2 e Persona 5 Strikers, vedremo come verranno accolti sul mercato britannico questi due nuovi titoli, il primo dei quali disponibile in esclusiva su Nintendo Switch. Spodesterà Super Mario 3D World + Bowser's Fury?