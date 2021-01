Super Mario 3D World + Bowser's Fury: c'è anche la modalità foto nel nuovo trailer

A distanza di un giorno dal lancio del nuovo trailer di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Nintendo ha pubblicato un altro filmato dedicato al gioco e focalizzato su tutte le funzionalità presenti al suo interno.

Il filmato in questione, interamente doppiato in italiano, ha infatti lo scopo di presentare la riedizione della vecchia esclusiva Wii U a chi non ne ha mai sentito parlare e parla quindi di tutte le sue caratteristiche, incluse quelle introdotte nella versione Nintendo Switch. Nel corso del trailer possiamo quindi dare uno sguardo alle varie trasformazioni di Mario, alla possibilità di giocare in multigiocatore locale e online (a patto di avere un abbonamento attivo al servizio Nintendo Switch Online) e alla presenza di una sorta di easy mode che può essere abilitata dai più piccoli per godersi ugualmente il gioco annullando il livello di sfida. Tra gli argomenti del video troviamo anche la modalità foto, grazie alla quale potremo catturare diversi scatti del gioco e modificarli tramite filtri, loghi, timbri e altri effetti. La parte finale del trailer è invece dedicata a Bowser's Fury, ovvero i DLC inedito presente solo in questa edizione del gioco e grazie al quale potremo esplorare le isole di Sgattaiolago, le quali sono state messe in pericolo dal perfido antagonista dell'idraulico baffuto. Come la maggior parte delle esclusive Nintendo, inoltre, anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury supporterà gli Amiibo, i quali permetteranno di ottenere rapidamente dei bonus.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo 12 febbraio 2021.