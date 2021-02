Super Mario 3D World + Bowser's Fury festeggia la giornata nazionale del gatto

Il 52% degli italiani possiede un animale domestico e tra questi oltre 7 milioni sono gatti. E quest’anno per festeggiare i tantissimi mici di tutta Italia nella giornata a loro dedicata (17 febbraio) c'è anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

L'occasione giusta per festeggiare i felini di tutta Italia sarà il 17 febbraio, data in cui si tiene la Festa Nazionale del Gatto: quest'anno si unisce ai festeggiamenti anche Super Mario con Super Mario 3D World + Bowser's Fury che vedrà Mario e gli altri protagonisti trasformarsi in una adorabile versione gatto.

Dal 1990 la data scelta per festeggiare i gatti è ricaduta sul 17 febbraio, ma per quale motivo è stato scelto proprio questo giorno? Come ci ricorda Nintendo Italia le motivazioni sono tante e la prima sono le sette vite degli amici felici: basta guardare le due cifre da cui è formato il numero 17 per capire il perché. E ancora: "17 è un numero collegato alla sventura così come in passato i gatti, da sempre visti come animali fuori dal comune e associati alle streghe. Non è infatti un caso che febbraio venisse definito da alcuni detti popolari il mese dei gatti e delle streghe." Infine febbraio è anche il mese del segno zodiacale dell'Acquario: "segno degli spiriti liberi, che fanno dell’originalità e dell’anticonformismo la loro caratteristica principale."

Per saperne di più sul nuovo gioco Nintendo vi rimandiamo alla nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.