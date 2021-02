Super Mario 3D World + Bowser's Fury finisce online prima del lancio: attenti agli spoiler

Mancano davvero pochissimi giorni al lancio di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma a quanto pare alcuni non sono proprio riusciti ad aspettare. Stando a quanto rivelato su ResetEra, la nuova esclusiva per Nintendo Switch è già leakata online, ed alcuni starebbero già trasmettendo del gameplay tratto dall'avventura aggiuntiva.

Non conosciamo l'identità di coloro che hanno messo le mani sulle copie prime del tempo, né in che modo sono riusciti a farcela. Fatto sta che navigando in rete potreste imbattervi in degli spoiler su Bowser + Fury, che rappresenta il piatto forte dell'intero pacchetto, un'avventura aggiuntiva che vede Mario collaborare con Bowser Junior con l'obiettivo di fermare un Bowser Furioso corrotto da una misteriosa sostanza nera. Fate attenzione quando navigate in rete, specialmente su piattaforme di condivisione e streaming video come YouTube e Twitch.

I problemi per la riservatissima Nintendo non finiscono qui, poiché alcuni data miner sono riusciti a scoprire alcuni dettagli sulla lavorazione del gioco. Pare che la build finale sia stata terminata il 25 novembre dello scorso anno, e che il nome in codice di Bowser + Fury durante la lavorazione, operata in sinergia da Nintendo Software Technology (uno studio statunitense) e 1-Up Studio, era "Ocean". I data miner riferiscono inoltre che le funzionalità online della collection saranno basate sul nuovo sistema dei server multiplayer NPLN, che sostituisce il vecchio NEX. Anche il futuro Monster Hunter Rise dovrebbe essere basato sul nuovo sistema, per il quale la recente demo avrebbe funto da test di carico.

La raccolta verrà lanciata in esclusiva per Nintendo Switch venerdì 12 febbraio. Nell'attesa, leggete la nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.