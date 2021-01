Super Mario 3D World + Bowser's Fury è in gran forma: scopriamo l'avventura inedita

Mancano ancora un paio di settimane all'uscita di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma Nintendo ci ha già concesso l'opportunità di provare con mano la riedizione per Switch di uno dei migliori giochi Wii U, che in occasione del suo ritorno sarà affiancata da un'avventura totalmente inedita.

Oltre a Super Mario 3D World, nel pacchetto ci sarà anche Bowser's Fury, un'avventura aggiuntiva ci circa 3-6 ore in cui Mario e il suo partner d'eccezione Bowser Junior dovranno vedersela con un Bowser Furioso plagiato da una misteriosa sostanza nera, ancor più pericoloso del solito. Di tanto in tanto, l'acerrimo nemico dell'idraulico italiano emergerà nei pressi di un'isola scatenando una pioggia di meteoriti ed emettendo raggi di fuoco. Rispettando determinate condizioni, Mario potrà trasformarsi in Giga Mario Gatto e combattere alla pari con Bowser Furioso.

Il nostro Francesco Fossetti ha potuto provare a fondo questa tipologia di scontri, scoprendo una meccanica dalla natura atipica e sperimentale, che infonde all'azione di gioco un dinamismo totalmente inedito per il franchise di Super Mario. Questa e molte altre considerazioni potete trovarle nel resoconto della prova di Super Mario 3D World + Bowser's Fury e nel Video Speciale allegato in cima a questa notizia. Il gioco, ricordiamo, verrà lanciato in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 12 febbraio.