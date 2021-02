Super Mario 3D World + Bowser's Fury incanta la critica: boom di voti positivi

L'embargo per le recensioni di Super Mario 3D World + Bowser's Fury è scaduto pochi minuti fa e sulle principali testate internazionali è stato possibile assistere alla pubblicazione dei pareri sulla riedizione dell'esclusiva WiiU su Switch, la quale contiene anche un'espansione inedita.

Come avrete già letto nella nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, al quale Marco Mottura ha assegnato un 8.8, si tratta di un gradito ritorno grazie al quale molti giocatori potranno recuperare uno dei capitoli della serie Nintendo più sfortunati a causa della piattaforma di riferimento. Molto positivi sono stati anche i pareri delle altre testate internazionali, al punto che il gioco vanta al momento una media di 91 punti su Metacritic. Ad eccezione di un 7, infatti, tutti i voti sono superiori all'8 e sono stati in moltissimi a definire il prodotto come una delle migliori esclusive attualmente presenti nel parco titoli della console ibrida della Grande N.

Ecco di seguito alcuni dei voti assegnati all'esclusiva Nintendo Switch:

VG247.com - 100/100

The Sydney Morning Herald - 100/100

Areajugones - 95/100

GameInformer - 93/100

GameSpot - 90/100

Screen Rant - 90/100

Power Unlimited - 85/100

EGM - 80/100

IGN USA - 70/100

Vi ricordiamo che Super Mario 3D World arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo venerdì 12 febbraio 2021 ed è solo una delle tante uscite della settimana, tra le quali troviamo anche Little Nightmares 2.