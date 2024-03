Super Mario 3D World + Bowser's Fury scende di prezzo su Amazon, ora è acquistabile a soli 38,99 euro con lo sconto di 21 euro dal prezzo di listino. Si tratta di un ottimo prezzo per recuperare l'esclusiva Nintendo.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury al miglior prezzo di sempre su Amazon

Questa versione migliorata di Super Mario 3D World include miglioramenti del gameplay, come per esempio una velocità di corsa più elevata per tutti i personaggi e la possibilità di arrampicarsi ancora più in alto grazie al potenziamento "super campanella". Oltre a giocare in cooperativa insieme a un massimo di tre amici, i giocatori possono ora anche godersi il caotico divertimento multiplayer online.

Il gioco include anche l'espansione Bowser’s Fury, un'avventura inedita disponibile solo su questa versione del gioco per Nintendo Switch. A Bowser è accaduto qualcosa di strano, una misteriosa sostanza nera lo ha trasformato in un terribile mostro votato alla distruzione totale.

