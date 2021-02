Super Mario 3D World + Bowser's Fury ora su Nintendo Switch: Day One patch disponibile

Con il mese di febbraio, è il momento di un nuovo appuntamento nel programma di festeggiamenti per il 35° anniversario dell'idraulico italiano di casa Nintendo.

Direttamente dall'epoca Wii U, Nintendo Switch accoglie infatti quest'oggi - venerdì 12 febbraio - la riedizione di Super Mario 3 World, arricchita per l'occasione da un contenuto completamente inedito. Come evidenziato dai recenti video confronti tra Super Mario 3D World su Nintendo Switch e Wii U, la console ibrida ha apportato un'interessante selezione di migliorie per l'esclusiva della grande N. All'utenza appassionata di platform, il colosso di Kyoto propone Super Mario 3D World + Bowser's Fury, pacchetto che sembra aver conquistato senza riserve la critica videoludica internazionale. Nel quadro di un'accoglienza calorosa, sulle pagine di Everyeye anche il nostro Marco Mottura gli ha riservato parole di elogio nella sua recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.



In occasione della release dell'esclusiva, Nintendo ha pubblicato anche una Day One Patch. L'update 1.1.0 di Super Mario 3d World + Bowser's Fury è dunque già disponibile per i giocatori Nintendo Switch. Non sono disponibili dettagli ufficiali sulle modifiche introdotte dall'aggiornamento, ma la community Reddit segnala il miglioramento della fluidità di controlli e animazioni legati al menu dei collezionabili.