Super Mario 3D World + Bowser's Fury: un nuovo filmato mostra la modalità co-op all'opera

A poche settimane dall'arrivo del nuovo Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Switch, Nintendo ha pubblicato un piccolo trailer che mostra una delle novità relative ai livelli bonus tra cui la possibilità di affrontarli in co-op.

In Super Mario 3D World infatti sono presenti alcuni livelli bonus che vedono come protagonista Captain Toad alle prese con piccoli puzzle che una volta risolti procurano Stelle Verdi. Nella versione originale del gioco per Wii U questi momenti erano riservati al solo giocatore singolo mentre nella in questa nuova edizione per Nintendo Switch sarà possibile affrontarli in co-op con un massimo di altri tre giocatori.

Nella nuovo filmato condiviso da Nintendo of Europe è possibile vedere all'opera i livelli dedicati a Captain Toad di Super Mario 3D World giocati in modalità cooperativa. Infine sarà possibile giocare in co-op sia in locale che online con tutte le modalità di gioco.

Prima di lasciarvi alla clip, vi ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury uscirà il 12 febbraio in esclusiva su Nintendo Switch. Sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco speciale su Super Mario 3D World + Bowser's Fury.