Super Mario 3D World + Bowser's Fury: ecco il nuovo spettacolare trailer

Proprio come promesso nelle scorse ore, ecco arrivare il nuovo trailer interamente dedicato a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, grazie al quale possiamo tornare ad ammirare in azione il rifacimento del titolo originariamente pubblicato su Wii U.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia mette in mostra un'eterogeneità davvero notevole delle ambientazioni e delle situazioni di gioco, come da tradizione della serie di Mario. La riedizione del platformer include alcuni livelli e contenuti inediti che sembrano poter arricchire in maniera sensibile l'esperienza di gioco offerta dal titolo. Sarà presente una modalità cooperativa online e locale fino a quattro utenti, in cui si potranno impersonare Mario, Luigi, Peach, Toad e altri ancora. Arrivano inoltre gli amiibo di Cat Mario e Cat Peach, affiancati dal ritorno di quelli dedicati a Bowser and Bowser Jr.: tutti saranno venduti separatamente dal gioco e offriranno bonus e vantaggi in-game.

Proseguono dunque in grande stile le celebrazioni per il 35° anniversario di Mario, ricorrenza per cui la casa di Kyoto ha già presentato Super Mario 3D All-Stars, disponibile per l'acquisto per un periodo di tempo limitato, e Super Mario Kart Live: Home Circuit.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 12 febbraio.