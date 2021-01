Super Mario 3D World + Bowser's Fury: primi dettagli su framerate e risoluzione

A poche settimane dal lancio, Nintendo ha concesso alla stampa internazionale l'opportunità di provare Super Mario 3D World + Bowser's Fury, riedizione del platform uscito su Wii U, che per l'occasione tornerà sul mercato con un'avventura aggiuntiva e totalmente inedita.

Oltre ai numerosi resoconti delle prove, in rete sono apparsi anche i primi dettagli di natura tecnica. Eurogamer, innanzitutto, spiega che la rimasterizzazione del gioco base, Super Mario 3D World, gira a 60fps sia in configurazione docked che in mobilità. Diverso, invece, il framerate dell'avventura aggiuntiva: Bowser's Fury presenta un framerate di 60fps solo in modalità casalinga, mentre in configurazione portatile non supera i 30fps. Il nuovo contenuto, ricordiamo, è stato sviluppato appositamente, e con tutta probabilità gira su una versione più recente del motore grafico che, di conseguenza, potrebbe risultare più pesante da gestire.

Per quanto riguarda la risoluzione, GameReactor riferisce innanzitutto che Super Mario 3D World gira a 720p in mobilità e a 1080p in docked. Parlando di Bowser's Fury, invece, cita solamente la risoluzione 720p, senza specificare se è valida in entrambe le modalità, o solo in una delle due. Ricapitolando:

Super Mario 3D World

1080p 60fps (docked)

720p 60fps (portatile)

Bowser’s Fury

720p 60fps (docked, da confermare) 720p 30fps (portatile)

In attesa di un'analisi tecnica più approfondita, vi ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury verrà lanciato il prossimo 12 febbraio in esclusiva per Nintendo Switch. Già che ci siete, leggete la nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.