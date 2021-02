Super Mario 3D World + Bowser's Fury è un successo in Giappone, Switch meglio di PS5

Nintendo Switch continua a macinare numeri estremamente incoraggianti in Giappone, in particolar modo dopo la pubblicazione dell'atteso Super Mario 3D World + Bowser's Fury sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Diffusi da Famitsu, i numeri sottolineano un ottimo debutto da parte del rifacimento del platformer di Nintendo, che balza immediatamente in prima posizione nella classifica software settimanale in Giappone, precedendo il solito Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! di Konami, ed un Little Nightmares 2 ancora fresco di pubblicazione.

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 250,018 (New) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 46,638 (1,892,677) [NSW] Little Nightmares II (Nintendo, 02/10/21) – 24,470 (New) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 24,261 (2,370,359) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 16,379 (6,641,405) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 16,354 (3,672,494) [PS4] Little Nightmares II (Nintendo, 02/10/21) – 11,163 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 10,139 (1,817,064) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 10,087 (4,155,990) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 8,324 (3,963,878)

Per quanto riguarda invece la classifica hardware, troviamo senza troppe sorprese Nintendo Switch al primo posto, immediatamente seguita da PlayStation 5, che evidentemente continua a soffrire della carenza di scorte a livello globale. Le console next-gen Microsoft continuano a non fare particolare presa sul mercato orientale, con le sole 126 unità piazzate da Xbox Series X ed S combinate.

Switch – 88,087 (15,117,669) Switch Lite – 21,528 (3,296,194) PlayStation 5 – 22,336 (305,054) PlayStation 4 – 4,392 (7,758,148) New 2DS LL (including 2DS) – 797 (1,155,215) PlayStation 5 Digital Edition – 554 (58,930) Xbox Series X – 87 (26,321) Xbox Series S – 49 (7,479) PlayStation 4 Pro – 15 (1,575,632)

Per ulteriori informazioni sulla nuova esclusiva per Nintendo Switch, vi invitiamo a consultare la nostra Recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury a cura del nostro Marco Mottura, che ha deciso di premiare la riedizione del vivace platformer originariamente pubblicato su Nintendo Wii U con una valutazione complessiva di 8.8/10.