Super Mario 3D World + Bowser's Fury: svelata in video la remaster per Switch

Nel Direct lanciato a sorpresa da Nintendo per celebrare il 35° anniversario dall'inizio dell'epopea della propria mascotte, la casa di Kyoto ha annunciato ufficialmente la remaster per Switch di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Il filmato proposto dal colosso videoludico giapponese descrive questa riedizione current-gen di Super Mario 3D World come una versione migliorata e giocabile sia in cooperativa online che in multiplayer locale.

Maggiori dettagli sul progetto saranno illustrati in futuro, con tutte le informazioni relative all'eventuale presenza di contenuti inediti e alle modalità aggiuntive che correranno parallelamente alle attività rimasterizzate dell'offerta originaria del platform Wii U.

Il lancio di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è previsto per il 12 febbraio del 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. In coincidenza dell'uscita del titolo, saranno resi disponibili anche dei nuovi Amiibo di Mario Gatto e Peach Gatto in una confezione che li includerà entrambi. Nell'attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sui contenuti di questo progetto, date un'occhiata al filmato in apertura d'articolo e diteci che cosa ne pensate di questa remaster. A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'ultimo Nintendo Direct è stato presentato anche Super Mario 3D All-Stars, con lancio su Switch previsto tra pochi giorni.