Super Mario 3D World + Bowser's Fury: svelato il peso della nuova esclusiva Switch

Tornatosi a mostrare di recente con un trailer molto promettente, Super Mario 3D World + Bowser's Fury è in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch, a ormai poco meno di un mese dal suo atteso esordio.

La pagina eShop del gioco si è da poco aggiornata per svelarci il peso del rifacimento del platformer originariamente pubblico su Nintendo Wii U nel 2013. Se deciderete di acquistare la versione digitale del titolo, disponibile al costo di 59,99 euro, avrete bisogno di 2.9GB liberi nello lo spazio di archiviazione della vostra Switch. Si tratta tutto sommato di una cifra abbordabile, che non dovrebbe creare problemi particolari ai giocatori.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury farà il suo debutto in esclusiva su Nintendo Switch il 12 febbraio 2021. Nelle scorse ore, Nintendo ha pubblicato un ulteriore filmato dedicato al titolo in cui sono stati approfonditi elementi come le trasformazioni di Mario, la modalità multigiocatore locale e online (è richiesto l'abbonamento al servizio Nintendo Switch Online), e persino la modalità fotografica. Ricordiamo inoltre che nello stesso giorno dell'uscita del gioco, arriverà sugli scaffali anche Mario Red & Blue Edition, nuova intrigante colorazione della console ibrida con cui la casa di Kyoto ha voluto rendere omaggio al 35° anniversario della sua celeberrima mascotte.