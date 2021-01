Super Mario 3D World + Bowser's Fury: tanti nuovi dettagli sull'avventura inedita

All'inizio di questa settimana abbiamo finalmente potuto dare un'occhiata ai contenuti inediti di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, riedizione per Nintendo Switch di Super Mario 3D World in uscita il 12 febbraio. Nel frattempo, la casa di Kyoto ha anche aggiornato la pagina dell'eShop svelando tanti nuovi dettagli sull'avventura aggiuntiva.

In Bowser's Fury è accaduto qualcosa di veramente brutto a Bowser. L'acerrimo antagonista di Mario è stato plagiato da una misteriosa sostanza nera, che lo ha trasformato in un mostro ancor più temibile e votato alla distruzione totale. Toccherà quindi all'idraulico italiano e al suo improbabile partner, Bowser Junior, viaggiare attraverso una serie di isole dello Sgattaiolago per fermare Bowser furioso. Il principino si unisce a Mario copiando tutte le sue mosse, aiutandolo a far fuori i nemici e rivelando potenziamenti utili e altri segreti. Sarà possibile affidare il controllo di Bowser Junior ad un proprio amico passandogli un Joy-Con.

Di tanto in tanto, durante l'avventura Bowser Furioso emergerà nei pressi di un'isola scatenando una pioggia di meteoriti ed emettendo raggi di fuoco. In queste situazioni potete mettervi al riparo oppure, se avete ottenuto 5 Solegatti su un'isola, attivare il potere della gigacampana e trasformare Mario in Giga Mario Gatto, mettendolo nelle condizioni di affrontare Bowser alla pari. Sconfiggendo Bowser Furioso otterrete l'accesso a nuove isole da esplorare.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury offrirà anche una Modalità Foto, nella quale potranno essere utilizzati dei timbri ottenuti durante l'avventura per decorare gli scatti. Le fotografie potranno inoltre essere condivise con la comunità grazie alla funzione integrata nella console. Previsti inoltre dei bonus per la scansione di alcuni amiibo: posizionando l'amiibo Peach Gatto otterrete un potenziamento casuale, mentre con l'amiibo Mario Gatto riceverete una campanella invincibile utile per salvare le fate o combattere Bowser furioso.