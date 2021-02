Super Mario 3D World + Bowser's Fury: dove trovare la Brigata di Toad

Una delle moltissime missioni secondarie che sarà possibile portare a termine durante e dopo il completamento dell'avventura in Super Mario 3D World + Bowser's Fury riguarda il ritrovamento di Toad e di tre dei suoi compagni.

La vecchia conoscenza di Mario a forma di fungo, già presente in moltissimi altri capitoli della serie, ritorna questa volta insieme ad un gruppo di suoi simili. Dopo aver completato le missioni principali di Sgattaiolago completando l'espansione Bowser's Fury, Toadette in versione Archivista comparirà sull'Isola dei Gatti nei pressi di una tenda, e vi chiederà di aiutarla a ritrovare i suoi quattro compagni che si sono allontanati e hanno fatto perdere le loro tracce. Stiamo parlando di Captain Toad, Toad Aiutante, Toad Custode e Toad Pigrone, i quali si troveranno sparsi per diverse aree dello Sgattaiolago. Vediamo quindi dove e come ritrovare tutti e quattro i compagni di Toadette.

Captain Toad

Capitan Toad, il primo del gruppo di cui ci occuperemo in questa guida, si trova su uno degli isolotti del piccolo arcipelago di Costa Felina, inseguito da alcuni Coccinelli Gatto multicolore. Una volta trovato vi basterà sconfiggere tutti i nemici che lo inseguono, e Capitan Toad vi consegnerà un Cat Shine prima di tornare alla tenda di Toadette.

Toad Aiutante

Il Toad di colore blu si trova sulla cima di Monte Magmiao: non appena lo incontrerete noterete che, in maniera simile a Capitan Toad, anche lui si trova nei guai, in questo caso a causa di uno struzzo. Come fatto per Captain Toad, anche in questo caso dovrete correre in soccorso di Toad Aiutante, per poi parlare con lui e ottenere un altro Cat Shine come ricompensa.

Toad Custode

Il terzo Toad di cui ci occupiamo in questa guida, quello verde, si trova nella zona più a nord-est dell'intero mondo di gioco. Per raggiungerlo dovrete sfruttare le abilità di arrampicata di Mario in versione gatto per salire sulle molle giganti che si trovano sparse per la mappa: sfruttando queste grandi molle, e lanciandovi nella direzione corretta, riuscirete infatti ad arrivare fino alla piattaforma ghiacciata sulla quale si trova Toad Custode.

Toad Pigrone

Il quarto ed ultimo Toad, ovvero quello di colore giallo, si trova nella zona di Ripida Rampa Rapida: per raggiungerlo dovrete trasformarvi in Mario Tanooki utilizzando una Super Foglia, per poi fluttuare sotto il lungo ponte. Troverete Toad Pigrone su una sporgenza nei paraggi.