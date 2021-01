Super Mario 3D World + Bowser's Fury sarà più veloce del gioco originale

In Super Mario 3D World + Bowser's Fury Mario e gli altri personaggi saranno più veloci rispetto alla versione originale per Wii U, come confermato da Nintendo sul sito ufficiale del gioco.

Tra le migliorie apportate, scopriamo che "Questa versione migliorata di Super Mario 3D World è caratterizzata da modifiche al sistema di gioco per offrire ancora più divertimento! La velocità e la capacità di arrampicarsi di tutti i personaggi dopo aver ottenuto una super campanella sono state aumentate per rendere questo platform un po' più vivace. In più, oltre ai comandi tattili, ora in alcune parti del gioco puoi anche usare i comandi di movimento."

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, l'edizione aggiornata dell'avventura di Mario uscita su Wii U nel 2013 tornerà su Nintendo Switch dal 12 febbraio e includerà anche la modalità aggiuntiva Bowser's Fury, una novità assoluta esclusiva della versione Switch. Presenti anche la Modalità Foto e il supporto per gli Amiibo, con l'arrivo delle nuove statuine di Mario Gatto e Peach Gatto disponibili nei negozi lo stesso giorno.



Non ci resta che attendere pochi giorni per capire come se la caverà Super Mario 3D World sulla console ibrida della casa di Kyoto.