Super Mario 3D World: come avviare il DLC Bowser's Fury su Switch

Da oggi è finalmente possibile giocare Super Mario 3D World + Bowser's Fury, la nuova esclusiva per Nintendo Switch che include una riedizione del gioco per WiiU al quale è stato aggiunto anche un contenuto extra completamente inedito.

A differenza di quanto si possa pensare, Bowser's Fury non fa parte della storia di Super Mario 3D World e per poter giocare i nuovi contenuti non occorre completare la campagna originale dell'esclusiva Nintendo Switch. I giocatori possono infatti passare da Super Mario 3D World a Bowser's Fury in qualsiasi momento tramite il menu principale, visto che le due componenti del gioco godono di un file di salvataggio separato e non vi sono progressi condivisi. Se volete sin da subito lanciare l'espansione, non dovete far altro che avviare il gioco e, nella schermata principale (quella che potete vedere nell'immagine in apertura della guida), scorrere tra le due modalità di gioco con lo stick analogico sinistro o con la croce direzionale. Una volta selezionata la componente del titolo che volete giocare, basta premere il tasto A per confermare e avviare una nuova partita o continuare, nel caso in cui ci sia già un file di salvataggio nella memoria della vostra console.

Se invece state giocando a Super Mario 3D World o a Bowser's Fury e volete passare all'altra modalità di gioco, basta premere il tasto + per accedere al menu e selezionare la voce "Schermo del titolo": in questo modo si ritorna alla schermata principale del gioco attraverso la quale è possibile effettuare nuovamente la scelta del contenuto da giocare.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con lo schema completo dei comandi di Super Mario 3D World + Bowser's Fury? Non dimenticate inoltre di leggere la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury a cura di Marco Mottura.