Super Mario 3D World e Little Nightmares 2: le prime recensioni sono positive

Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Little Nightmares 2 sono tra le uscite più in vista di febbraio, entrambi i giochi arriveranno sul mercato la prossima settimana ma su Famitsu sono già state le recensioni dei due titoli in questione.

Il numero 1679 della celebre rivista (in arrivo nelle edicole giapponesi da domani, giovedì 4 febbraio) contiene le recensioni di Little Nightmares 2, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e New Star Manager, in tutti e tre i casi il giudizio della redazione è decisamente positivo.

Little Nightmares 2 è stato premiato con un voto di 33/40 (8/8/8/9) mentre Super Mario 3D World + Bowser's Fury si porta a casa un notevole 36/40 con due 9, un 8 e un 10 tondo tondo. New Star Manager (gioco di calcio manageriale) ottiene un comunque buon voto di 30/40 (7/8/7/8).

Nintendo sembra dunque aver fatto centro con la riedizione di Super Mario 3D World, il platform si prepara a vivere una seconda giovinezza su Nintendo Switch dopo una commerciale dai risultati modesti su Wii U. Buona accoglienza anche per il sequel di Little Nightmares, con Tarsier Studios che non sembra aver perso il suo tocco magico, essendo riuscito a migliorare ed espandere la formula del predecessore.