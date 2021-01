Super Mario 3D World per Nintendo Switch: svelata la durata di Bowser's Fury

In attesa di poter leggere le recensioni di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, i vertici di Nintendo hanno concesso alla stampa internazionale la possibilità di avere un primo assaggio della produzione.

In particolare, il colosso di Kyoto ha posto nelle mani delle redazioni videoludiche quello che sarà il contenuto completamente inedito della riedizione. Oltre a una riproposizione di Super Mario 3D World, platform 3D già apparso su Nintendo Wii U, l'esclusiva per Nintendo Switch includerà infatti anche l'inedito Bowser's Fury. L'esperienza consentirà ai giocatori di avventurarsi all'interno di una grande area strutturata in macrozone circondate dall'acqua, dalle cui profondità potrà emergere una pericolosa e gigantesca versione del famigerato Bowser.



Nel tentativo di fronteggiare il colossale avversario, il buon Super Mario dovrà sfruttare un inedito power up, in grado di tramutarlo in una gigantesca versione di Cat Mario. Complessivamente, riferisce GoNintendo, l'avventura potrà essere completata in circa 3 ore, ma i giocatori che mirano al completismo avranno di che intrattenersi per circa 6 ore di tempo.

Per tutti gli ultimi dettagli legati a quella che sarà l'esperienza inedita proposta su Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye potete trovare il ricco provato di Super Mario 3D World + Bowser's Fury redatto dal nostro Francesco Fossetti.