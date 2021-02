Super Mario 3D World, Nintendo Switch vs Wii U: il video confronto premia l'ibrida

Con la critica che ha riservato una accoglienza decisamente calorosa a Super Mario 3D Worlds + Bowser's Fury, il platform si prepara all'esordio su Nintendo Switch.

Oltre al contenuto inedito proposto da Bowser's Fury, la riedizione include una versione migliorata di Super Mario 3D Worlds. Esordito in origine in esclusiva Nintendo Wii U, il platform trova così nuova vita sulla console ibrida, pronto a raggiungere un'utenza decisamente più vasta rispetto a quanto possibile in occasione del primo debutto. Per scoprire quanto Nintendo abbia migliorato l'esperienza, l'ormai noto content creator El Analista de Bits ha creato un video confronto tra le versioni Wii U e Nintendo Switch di Super Mario 3D Worlds.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre un interessante raffronto tra le due versioni del platform, con focus su diversi aspetti della produzione. Tra questi ultimi possiamo ad esempio citare risoluzione, effetti di luce, framerate, inquadrature e qualità delle texture. Su ciascuno di questi aspetti, Super Mario 3D Worlds brilla di una luce più intensa nella sua versione Nintendo Switch.



Per maggiori dettagli sulle caratteristiche della nuova esclusiva in arrivo su Nintendo Switch, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è già disponibile la recensione di Super Mario 3D Worlds + Bowser's Fury redatta dal nostro Marco Mottura.