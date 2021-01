Super Mario 3D World, prestissimo il nuovo trailer... questione di poche ore!

Alla fine gli aggiornamenti delle playlist Nintendo avevano anticipato correttamente l'imminente arrivo di novità: non si tratta tuttavia di un nuovo Nintendo Direct, ma di un trailer in arrivo.

Dai propri canali social, la casa di Kyoto ha infatti confermato che nel corso della giornata odierna - martedì 12 gennaio - saranno offerte novità su Super Mario 3D World è Bowser's Fury. Nello specifico, l'esclusiva Nintendo Switch tornerà a mostrarsi al pubblico molto presto, esattamente alle ore 15:00 del fuso orario italiano. Come potete verificare direttamente dal cinguettio disponibile in calce a questa news, l'orario è stato confermato con assoluta precisione dai team di Nintendo, che ha anche specificato che il trailer inedito di Super Mario 3D World + Bowser's Fury avrà una durata di 2 minuti.



La riedizione ampliata di Super Mario 3D World per Nintendo Wii U rientra nei programmi del colosso giapponese nell'ambito dei festeggiamenti del 35° anniversario di Super Mario. In occasione dell'importante ricorrenza, Nintendo ha già proposto alla platea videoludica Super Mario 3D All-Stars, disponibile per l'acquisto per un periodo di tempo limitato, e Super Mario Kart Live: Home Circuit. Ricordiamo che Super Mario 3D World + Bowser's Fury arriverà su Nintendo Switch il prossimo 12 febbraio.