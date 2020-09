Super Mario 3D World All Stars a ruba negli USA: il gioco esaurito su Amazon!

Anche se anticipato da un corposo numero di voci di corridoio e indiscrezioni, l'annuncio di Super Mario 3D All-Stars da parte di Nintendo è giunto senza grande preavviso.

L'ufficialità dell'esistenza del titolo è infatti giunta con poche settimane di anticipo rispetto alla data prevista per la sua pubblicazione, fissata per venerdì 18 settembre. L'immediata apertura dei preordini e la decisione di Nintendo di rendere il prodotto disponibile esclusivamente per un periodo di tempo limitato hanno portato moltissimi appassionati a decidere di assicurarsi una copia il prima possibile.



Come risultato, Super Mario 3D All-Stars è già da giorni tra i giochi più venduti del 2020 su Amazon, qualificato alla seconda posizione, subito dietro Animal Crossing: New Horizons. Ma non solo: giunge infatti ora la conferma che la raccolta è completamente sold-out su Amazon negli Stati Uniti. Come potete verificare infatti in calce a questa news, nel momento in cui scriviamo il gioco Nintendo Switch non è più disponibile e non è indicata una data precisa per un reintegro delle scorte.



Ad ogni modo, ricordiamo che il gioco è disponibile anche in versione digitale su Nintendo eShop e che il gioco resterà in vendita sino al marzo 2021. Segnaliamo inoltre che Super Mario 3D All-Stars è ancora disponibile su Amazon Italia.