Super Mario 3D World: la versione Switch sarà più veloce di quella WiiU?

Tra gli annunci più interessanti dell'inaspettato Direct di ieri dedicato al 35° Anniversario di Super Mario troviamo sicuramente Super Mario 3D World + Bowser's Fury, riedizione dell'esclusiva WiiU che approderà su Switch il prossimo anno con un'espansione inedita. Stando ad alcuni fan, il gioco potrebbe proporre anche un gameplay rivisitato.

Mettendo a confronto diretto dei filmati di gameplay delle due versioni è infatti possibile notare alcune differenze in termini di gameplay che non riguardano in alcun modo il comparto tecnico e che quindi non dipendono dalla risoluzione o dal framerate. Il gioco in versione Nintendo Switch appare lievemente più veloce, indice del fatto che la Grande N possa aver apportato qualche ritocco al gioco per renderlo più frenetico (c'è chi parla addirittura del 20-30%), sebbene non sia da escludere che possa trattarsi di una semplice illusione dovuta al modo nel quale è stato montato il trailer d'annuncio. Un altro importante cambiamento che si nota dal confronto riguarda la telecamera, la cui posizione è stata leggermente cambiata e offre ora una migliore visuale sull'azione.

In attesa di una conferma da parte dei diretti interessati, vi ricordiamo che l'uscita del gioco è fissata al prossimo 12 febbraio 2021 in esclusiva su Switch. Avete già dato un'occhiata ai nuovi Amiibo di Super Mario 3D World + Bowser's Fury?