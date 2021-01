Super Mario 3D World X Dragon Ball? I fan entusiasti di 'Super Saiyan Mario'

A circa un mese dalla pubblicazione della nuova esclusiva per Nintendo Switch, la casa di Kyoto ha deciso di rendere disponibile un nuovo trailer di Super Mario 3D World + Bowser's Fury.

Il filmato ha offerto al pubblico un entusiasmante assaggio del ritorno del platform in tre dimensioni approdato originariamente su Nintendo Wii U, pronto ora a fare ritorno in versione rinnovata e ampliata, grazie all'introduzione nel pacchetto anche di Bowser's Fury. Gli appassionati del baffuto idraulico italiano, in particolare, hanno concentrato le proprie attenzioni sulla sequenza finale proposta dal trailer. In quest'ultima, infatti, uno spaventoso Bowser spinge il nostro agile protagonista a ricorrere a un potente power up dalle tinte dorate.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, i giocatori non hanno esitato nemmeno un minuto nell'avviare inevitabili paragoni con altre celebri "aure dorate". Stiamo ovviamente parlando dei Super Saiyan di Dragon Ball, leggendario manga di Akira Toriyama. In breve tempo, "Super Saiyan Mario" si è trasformato in un trending topic su Twitter, scatenando l'ironia della community videoludica, che ora si chiede quanto sarà il turno di Luigi di svelare la sua vera natura di guerriero Saiyan. In attesa di eventuali aggiornamenti sul fronte delle trasformazioni di Mario, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye trovate una nuova anteprima di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in attesa dell'uscita fissata per il 12 febbraio.