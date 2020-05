Super Mario 64 in 4K su PC: non ci credete? Ecco il video!

Sono apparentemente terminati i lavori su Super Mario 64 per PC, si tratta ovviamente di un progetto fan made assolutamente non supportato da Nintendo ma che ha generato un discreto interesse in quanto il gioco gira su Windows come porting diretto e non tramite emulazione.

Il team ha svolto un lavoro di ingegneria inversa sul codice sorgente del gioco originale per convertirlo su PC sfruttando persino alcune caratteristiche dell'ambiente DirectX 12, senza bisogno di passare dagli emulatori di Nintendo 64. Il risultato è un porting capace di girare in 4K con supporto per i monitor Ultra-Wide, come detto il software gira in formato nativo utilizzando assets e codice sorgente dell'opera Nintendo, è molto probabile dunque che la casa di Kyoto possa presto intervenire per bloccare il tutto.

Gli autori non hanno reso pubblico il materiale e probabilmente non lo faranno mai per non incorrere in problemi legali, tuttavia è disponibile un video che mostra Super Mario 64 per PC in 4K su piattaforma Windows. La community di modder di Super Mario 64 resta ancora oggi molto attiva nonostante i 24 anni passati dal lancio del gioco e tanti tributi non ufficiali sono nati in questi anni, tra cui Super Mario 64 Online e Super Mario 64 HD.

Nota Bene - La notizia è stata pubblicata unicamente per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna senza appello in ogni sua forma.