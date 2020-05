Super Mario 64 in 4K su PC: nuovi video tra texture e modelli HD

Nonostante la minaccia incombente dell'azione legale di Nintendo e la richiesta di rimozione, il progetto del porting PC di Super Mario 64 non accenna a fermarsi. I nuovi filmati ingame mostrano le migliorie apportate dagli sviluppatori amatoriali nel corso delle ultime settimane.

Appoggiandosi al lavoro svolto dal programmatore conosciuto sui social come Unreal, diversi programmatori dilettanti si sono cimentati in una serie di mod che contribuiscono a elevare ulteriormente il livello qualitativo del porting PC di Super Mario 64 in ambiente DirectX 12.

I pacchetti aggiuntivi della controversa versione PC del capolavoro platform per Nintendo 64 introducono dei modelli poligonali ad alta definizione per l'idraulico baffuto e tanti altri elementi a schermo. Sempre tramite queste mod è possibile aumentare la risoluzione delle texture e intervenire ulteriormente sul comparto grafico per minimizzare l'effetto di pop-in degli oggetti distanti.

Nei giorni scorsi, sono apparsi in rete anche dei filmati che testimoniavano la compatibilità del porting PC di Super Mario 64 con i tool ReShade creati da Pascal "Mart McFly" Gilcher per implementare degli effetti di illuminazione dinamica simili al Ray Tracing. La rimozione da YouTube di questi ultimi video, però, non fa che confermare l'iniziativa portata avanti da Nintendo per tutelare la sua proprietà intellettuale più rappresentativa. A proposito della Grande N, avete visto l'ultima immagine del parco dei divertimenti Super Nintendo World?