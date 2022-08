Super Mario 64 come non l'avete mai visto: è diventato un horror in prima persona!

Nel corso degli anni l'intramontabile Super Mario 64 ha attirato l'attenzione di creatori e modder, che hanno dato il loro tocco personale al classico Nintendo creando avventure nuove di zecca con il motore grafico del gioco oppure curiosi esperimenti volti a stravolgere la sua essenza per dare vita a qualcosa di inconsueto.

Ma c'è chi si è spinto ancora oltre dando vita ad una versione di Super Mario 64 che in pochi si sarebbero immaginati di vivere: grazie agli sforzi di CM9 Animation diventa realtà Another Princess is in Our Castle, una mod che trasforma il capolavoro per Nintendo 64 in un survival horror in prima persona, dove Mario deve fuggire dalle grinfie di una inquietante versione spettrale della Principessa Peach.

Come spiegato dal creatore nella pagina ufficiale del gioco disponibile su Game Jolt, Another Princess is in Our Castle è al momento una semplice demo, ma l'autore ha in programma di realizzare un gioco intero partendo proprio da essa. La storia vede Mario fare ritorno al castello di Peach alcuni anni dopo la sua morte, ma il suo spirito vaga irrequieto per i corridoi dell'edificio: munito di lanterna, il baffuto idraulico dovrà scoprire cosa è successo alla principessa raccogliendo alcune statuette che possono aiutarlo a scoprire il mistero dietro la sua scomparsa. Ma attenzione: il fantasma di Peach è in agguato, pronto a togliere di mezzo il povero Mario.

Come vi sembra questa bizzarra versione alternativa del titolo Nintendo? Potete anche dare un'occhiata alla Remaster fan made di Super Mario 64 con tanto di Ray Tracing. Sapevate invece che il modello di Luigi è stato scoperto nel codice sorgente di Super Mario 64? Un'iconica leggenda metropolitana legata al gioco aveva dunque un fondo di verità.