Super Mario 64: come trovare il Cappello di Metallo

Durante la sua avventura in Super Mario 64, il baffuto idraulico potrà recuperare parecchi oggetti e accessori molto utili per proseguire lungo la strada. Uno di questi è il Cappello di Metallo.

Ottenere il Cappello di Metallo è un passaggio necessario per riuscire poi a recuperare tutte le 120 Stelle del gioco; inoltre, indossare questo accessorio permette a Mario di diventare temporaneamente invulnerabile, e di aumentare di molto il proprio peso corporeo, un dettaglio apparentemente inutile ma che si rivelerà invece fondamentale per recuperare alcune Stelle particolari, ad esempio permettendo a Mario di camminare sul fondale delle pozze d’acqua. All’interno di alcuni livelli del gioco noterete alcuni blocchi apparentemente semitrasparenti con un punto esclamativo verde stampato sul fianco: all’inizio non potrete colpirli né interagire con essi in alcun modo, ma sappiate che è da questi blocchi che potrete ottenere il Cappello di Metallo all’interno di ogni percorso in cui questa possibilità è prevista.

Per recuperare il Cappello di Metallo dovrete per prima cosa dirigervi verso la Grotta Labirinto, il cui ingresso si trova alla base del Castello Fungo, all’interno di una stanza caratterizzata dalla presenza di una pozza di liquido scuro: saltandoci dentro vi ritroverete all’inizio del livello dedicato alla Grotta Labirinto. Al bivio che vi si presenterà di fronte appena entrati, prendete la strada di sinistra e proseguite verso la porta avendo cura di saltare oltre il burrone che interrompe il percorso, dopodiché proseguite mantenendovi sempre vicini al muro che troverete sulla vostra destra, evitate gli ostacoli che cercheranno di mettervi i bastoni tra le ruote, e raggiungete la porta successiva.



Una volta entrati nella stanza successiva, noterete la presenza di un ascensore: prendetelo, e vi farà scendere ancora più in basso, fino ad un piccolo lago che potrete attraversare agevolmente grazie all’aiuto di Dorrie, una specie di dinosauro acquatico che potrete cavalcare per proseguire nella vostra ricerca. Giungerete dunque ad una zona con una doppia porta: attraversatela e vi ritroverete di fronte ad un’altra pozza di liquido scuro, la quale vi condurrà al livello segreto dedicato all’interruttore per sbloccare il Cappello di Metallo. Seguite la strada principale del livello, svoltando a sinistra quando la strada si biforca, e vi ritroverete ben presto di fronte ad un grosso interruttore di colore verde con un punto esclamativo stampato su di esso: attivatelo, e sbloccherete la possibilità di utilizzare il Cappello di Metallo ogniqualvolta colpirete uno dei blocchi verdi con il punto esclamativo a cui abbiamo precedentemente accennato.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per ottenere il Cappello Invisibile di Mario. Avete già dato un'occhiata alla guida per raggiungere la zona di Sabbie Rosse in Super Mario Sunshine?