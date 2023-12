Super Mario 64: che emozione! per la prima volta possiamo vedere Luigi in video

Lo sappiamo, Luigi in Super Mario 64 non c'è, inizialmente però i piani iniziali di Miyamoto prevedevano la presenza del fratello di Mario, tanto è che il modello poligonale di Luigi in SM64 è stato scovato nel 2020, mai utilizzato ma effettivamente presente nei file del gioco.

Mai utilizzato relativamente, perché un video caricato recentemente su YouTube mostra un frammento della demo di Super Mario 64 mostrata al Nintendo Space World del novembre 1995 (il gioco sarebbe poi uscito a giugno 1996).

In questa occasione, Nintendo mostra per la prima volta al pubblico il nuovo gioco di Super Mario e in uno schermo possiamo notare anche un brevissimo frammento con protagonista Luigi in quella che sembra essere una stanza di test (all'epoca il gioco era ancora in sviluppo). Interessante, perché fino ad oggi non avevamo mai visto Luigi in azione in Super Mario 64.

Se inizialmente il gioco prevedeva la presenza di entrambi i fratelli Mario, le cose sono poi cambiate e Luigi è stato tagliato per problemi di spazio sulla cartuccia, oltretutto sembra che il multiplayer in split-screen non funzionasse particolarmente bene, causando pesanti rallentamenti.

Dunque, Luigi è stato infine tagliato ma i file del modello poligonale sono rimasti nel codice sorgente della versione giapponese. Adesso c'è una prova filmata della sua esistenza in Super Mario 64, a ben 27 anni dal lancio del gioco.