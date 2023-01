Super Mario 64, ecco l'esilarante mod di crossover con Half-Life

Se pensavate che il simpatico idraulico italiano di Nintendo non avesse più nulla da dire, vi sbagliavate. Grazie al costante supporto dei modder, Super Mario 64 è stato trasformato in una buffa, e meno inquietante, versione di Half-Life. Siamo di fronte al crossover migliore di sempre?

Il pacchetto di modifiche in questione prende il nome di Block Mesa ed è stato realizzato dal fantasioso creator Fazana. Block Mesa vi mette nei panni di un singolare Mario scienziato, il cui destino cambierà irrimediabilmente dopo aver inserito un disco gigante di Halo 3 all'interno di una Xbox 360 un po' problematica. La descrizione della mod rivela quanto segue:

"Mario si reca al lavoro un giorno, aspettandosi una giornata come le altre, ma all'improvviso si presentano circostanze insolite a causa di una Xbox 360 maledetta. Dovrete combattere, muovervi e sopravvivere attraverso il complesso di Block Mesa modificato e trovare un modo per fermare l'invasione degli esseri del mondo esterno".

Come è possibile notare grazie al video allegato alla news, Block Mesa presenta qualche problemino tecnico, soprattutto per quanto riguarda la texture del protagonista. Ma è indubbio che ci troviamo di fronte a un qualcosa di davvero esilarante.

Di tutt'altro stampo è invece la mod horror in prima persona di Super Mario 64, capace di conferire al famoso titolo Nintendo un'atmosfera del tutto nuova.

Nota della redazione: questa news è stata realizzata esclusivamente a scopo informativo. La redazione di Everyeye.it è assolutamente contraria alla pirateria, motivo per cui non è stato incluso alcun link di download per la mod all'interno della notizia.