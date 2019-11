Super Mario 64 Land: il sequel fan made è disponibile su PC, ecco il video gameplay

Dopo aver fatto scalpore con il suo remake di Super Mario Bros. in Mario 64 e con la mod VR di The Legend of Zelda Ocarina of Time, il programmatore dilettante Kaze Emanuar lancia Super Mario 64 Land, una "versione alternativa" del capolavoro di Nintendo per N64 scaricabile gratis su PC.

Il progetto fan made di Super Mario 64 Land ha richiesto diversi mesi di sviluppo ed è nato per fondere gli universi di gioco di Super Mario Land e Mario 64 in un'avventura che, non essendo assolutamente riconosciuta o approvata da Nintendo, potrebbe essere presto bloccata dalla casa di Kyoto.

Il remake fan made di Mario 64 utilizza infatti una ROM del titolo originario per rielaborarne l'intera esperienza ludica, grafica e contenutistica. Servendosi di un emulatore del Nintendo 64, il modder ha creato 32 nuovi livelli, 75 tracce musicali, 8 boss maggiori, un numero indefinito di creature minori e 10 potenziamenti originali, il tutto immerso in 70 aree diverse da esplorare liberamente.

Il video che trovate in calce alla notizia mostra alcune ambientazioni di Super Mario 64 Land. A proposito di Super Mario: avete già visto le immagini celebrative per il secondo anniversario di Super Mario Odyssey scattate da un fotografo professionista e il trailer di lancio dell'Artbook ufficiale?