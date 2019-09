Super Mario 64 Maker: la community chiede un editor di livelli per Nintendo Switch

L'incredibile accoglienza ricevuta da Super Mario Maker 2 su Switch ha indotto diversi utenti del forum videoludico di ResetEra a "coalizzarsi" per chiedere a Nintendo di realizzare quanto prima un editor di livelli ambientato nell'universo del leggendario Super Mario 64.

Già nel luglio del 2017, un appassionato provò a creare una versione fan made di Super Mario 64 Maker, salvo poi abbandonare repentinamente il progetto per non essere attenzionato dai legali di Nintendo. La nuova iniziativa portata avanti dagli utenti del popolare forum di ResetEra ha già raccolto moltissime adesioni sia tra i membri dello stesso portale che dai fan attivi sui principali social, con tanti appassionati che sperano di lanciare a breve una petizione che induca Nintendo ad attivarsi quanto prima per realizzare un Mario Maker dedicato esclusivamente al platform di culto del Nintendo 64.

La natura tridimensionale dei livelli di Super Mario 64, in ogni caso, dovrebbe spingere gli sviluppatori di Nintendo ad approcciarsi al progetto in maniera diversa rispetto a quanto svolto con la serie di Super Mario Maker. Di conseguenza, non sappiamo quanto possa essere realmente fattibile un'idea simile, specie in considerazione degli ostacoli che la casa di Kyoto dovrebbe superare per garantire la più ampia accessibilità e fruibilità degli strumenti legati a un ipotetico editor di livelli a tema Super Mario 64.

Se apprezzate questo genere di esperienze creative, allora vi farà certamente piacere ammirare questo video dedicato ai migliori cinque livelli ispirati al mondo del gaming realizzati su Nintendo Switch dagli appassionati di Super Mario Maker 2.