Super Mario 64 su PC: i legali di Nintendo ne chiedono la rimozione

Secondo quanto riferito dalla redazione di TorrentFreak, i legali di Nintendo si sarebbero attivati per chiedere la chiusura del progetto fan made di Super Mario 64 su PC in 4K dato alla luce da un gruppo di appassionati dello storico kolossal platform per Nintendo 64.

In base alle informazioni condivise dal sito TorrentFreak apprendiamo infatti che gli avvocati della casa di Kyoto avrebbero presentato diverse richieste di violazione del copyright nel tentativo di rimuovere i video e ogni post relativo al porting amatoriale di Super Mario 64 per PC.

Nel momento in cui scriviamo, il filmato che preannunciava l'arrivo imminente su PC del porting fan made in 4K di Super Mario 64 in ambiente Windows non è più accessibile sul canale YouTube dei suoi autori. Per dare forma a questo progetto, gli sviluppatori dilettanti hanno attinto al codice sorgente del capolavoro originario per N64 e svolto un lavoro di ingegneria inversa per convertirne i file su PC, consentendone così la fruizione in ambiente DirectX 12 senza l'ausilio di emulatori della celebre console Nintendo di metà anni '90.

A farsi carico di questa serie di iniziative legali per conto del colosso videoludico giapponese è lo studio leale Wildwood Law Group, incaricato da Nintendo di rintracciare online ogni filmato pubblicato dagli autori di questo progetto, oltre alla documentazione che ne illustri il lavoro e agli eventuali link che rimandino a servizi di file hosting da cui scaricare il gioco fan made o i suoi singoli asset. Secondo alcuni, la celerità con cui Nintendo si sarebbe mossa per fermare la pubblicazione di questo progetto e i singoli filmati dimostrativi potrebbe ricollegarsi ai rumor, emersi in rete nelle scorse settimane, dello sviluppo già avviato del rifacimento current-gen di Super Mario Sunshine e, appunto, del remake ufficiale di Super Mario 64 per Switch.