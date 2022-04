Super Mario 64: il porting PC non ufficiale gira a 60fps, c'è anche Luigi

Attingendo al codice sorgente di Super Mario 64 fatto oggetto di un enorme leak nel luglio del 2020, lo youtuber e sviluppatore indipendente Kaze Emanuar ha ricompilato e riscritto il codice del capolavoro platform di Nintendo per riuscire a eseguirlo su PC a 60fps.

Il creatore di contenuti che, in passato, è stato più volte bloccato da Nintendo per le sue mod non autorizzate non demorde e, forte del supporto dai partecipanti alla sua campagna di raccolta fondi su Patreon, si riaffaccia su YouTube per spiegare come è riuscito a sbloccare il framerate originario di Super Mario 64.

Il lavoro svolto da Kaze Emanuar si basa interamente sul codice sorgente del platform culto del Nintendo 64, senza cioè prevedere l'utilizzo di software che vadano a modificare in maniera artificiosa il codice dei videogiochi eseguiti tramite emulazione. Nel filmato si possono apprezzare i benefici apportati nel gameplay e nella pulizia dell'immagine dall'aumento del framerate: non manca nemmeno il modello 3D di Luigi in Super Mario 64 scoperto nel codice sorgente.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in alcun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.