Super Mario 64: la Remaster fan made risplende in Ray Tracing, ecco il video

Attraverso il proprio canale YouTube, il collettivo di Render96 mostra i grandi passi in avanti compiuti nello sviluppo della Remaster fan made di Super Mario 64 in Ray Tracing su PC, una conversione esaminata nelle scorse settimane anche dai giornalisti di Digital Foundry.

Lo scopo dichiarato degli sviluppatori amatoriali di Render96 è quello di attualizzare il comparto grafico del capolavoro platform di Nintendo rifacendosi allo stile artistico e al livello di dettaglio dei render in CG utilizzati dalla casa di Kyoto per promuovere il lancio di Super Mario 64 e, ovviamente, del Nintendo 64.

Il progetto di Render96, nella fattispecie, attinge al codice sorgente di Super Mario 64 per innestarvi una mod grafica con texture ad alta risoluzione, modelli poligonali più elaborati, effetti particellari evoluti e un sistema di illuminazione basato sul Ray Tracing delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX Serie 20 e 30.

La remaster fan made di Super Mario 64 si trova ancora in fase di Early Alpha ma mostra già i frutti dell'impegno profuso dai ragazzi di Render96, specie per quanto concerne la fluidità del gameplay e il livello di dettaglio raggiunto in 4K (in upscaling dai 1080p nativi), 30fps e tutti gli effetti RTX attivi per l'illuminazione, i riflessi e la gestione delle ombre in tempo reale.