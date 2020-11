Super Mario 64: ripercorriamo la storia di un capolavoro senza tempo

Il lancio di Super Mario 3D All-Stars in esclusiva su Nintendo Switch ci ha permesso di riscoprire tre grandi giochi con protagonista l'idraulico italiano: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Fra i tre il più significativo è senz'altro Super Mario 64, un capolavoro senza tempo che nel 1996 ha riscritto le regole della grammatica dei videogiochi, catapultandoli nella meraviglia della terza dimensione. Il platform partorito da Shigeru Miyamoto rappresentò uno spartiacque, un momento epocale che rivoluzionò l'approccio a game design, dunque abbiamo deciso di andare a ritroso nel tempo e riscoprire la storia di un'opera tanto seminale.

Lo sviluppo di Super Mario 64 affonda le sue radici nel 1993: Miyamoto & co cominciarono a sperimentare le potenzialità del 3D già con il Super Nintendo, una macchina dall'hardware avveniristico che grazie al chip Super Fx divenne in grado di renderizzare dei modelli poligonali a tutti gli effetti. I tempi però non erano ancora maturi per un passaggio totale alla tridimensionalità, non solo per una mera questione di potenza, ma anche per la mancanza di un controller adatto.

Lo sviluppo di Super Mario 64 proseguì di pari passo con la progettazione del controller del Nintendo 64... per il resto della storia vi invitiamo tuttavia a guardare il Video Speciale in apertura di notizia e a leggere il nostro articolo dedicato alla storia di Super Mario 64.