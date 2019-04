Super Mario 64: spunta online un video gameplay del prototipo del 1995!

Un utente dell'oceanica community del subreddit ufficiale di Nintendo ha pubblicato online una trasmissione di Famitsu del 1995 che mostra delle rarissime scene di gioco del prototipo di Super Mario 64, un anno prima della sua effettiva commercializzazione come titolo di lancio del mitico Nintendo 64.

La registrazione, ripropostaci dal gestore del canale YouTube di Kukun Kun con delle clip, ci permette di ammirare una versione preliminare del primo, leggendario capitolo in tre dimensioni dell'epopea platform dell'idraulico baffuto della Grande N.

Il filmato in questione proviene da una manifestazione di settore organizzata in Giappone da Nintendo e da altre aziende dell'industria tecnologica del Sol levante: scorrendo le scene del video che trovate in cima alla notizia potete osservare la primissima versione dello "scivolo" di Cool Cool Mountain e un rudimentale scontro con Bowser.

Oltre al prototipo di Super Mario 64, si riescono a intravedere anche delle scene di gameplay di Super Mario RPG e un giovane Shigeru Miyamoto impegnato a illustrare ai presenti le meraviglie tecnologiche di Mario Kart 64 e la visione next-gen del Nintendo 64.

La pubblicazione di questo video segue di qualche giorno la diffusione in rete dell'emozionante lettera di incoraggiamento inviata dal compianto presidente di Nintendo Satoru Iwata nel 2013 a un appassionato desideroso di intraprendere la strada del suo idolo e diventare uno sviluppatore di videogiochi.