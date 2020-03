Anche Super Mario 64 e Sunshine in arrivo su Switch, oltre a Galaxy e 3D World?

Secondo un report emerso in rete nelle scorse ore, Nintendo si starebbe preparando a festeggiare il trentacinquesimo anniversario di Super Mario Bros. riportando molti giochi 3D di Mario su Nintendo Switch in versione rimasterizzata.

I piani non si esaurirebbero qui, poiché si parla anche di giochi completamente inediti, come un nuovo episodio della serie Paper Mario. Il report, segnalato per la prima volta da VGC, sarebbe stato confermato anche da alcune fonti anonime di Eurogamer. Tra i giochi storici pronti a ritornare ci sarebbero Super Mario Galaxy e Super Mario 3D World, quest'ultimo in un'edizione Deluxe comprensiva di alcuni livelli inediti.

Nintendo, fedele al modus operandi al quale ci ha abituati in tutti questi anni, ha scelto di non commentare tali rumor, che dopo la pubblicazione del primo report si sono ulteriormente intensificati. La redazione di Gematsu, infatti, afferma d'aver sentito parlare anche di altri due giochi 3D storici, ovvero il seminale Super Mario 64, lanciato per la prima volta nel 1996 su Nintendo 64, e si Super Mario Sunshine, che ha invece visto la luce su GameCube nel 2002.

Niente di tutto ciò, ovviamente, può essere considerato ufficiale, pertanto vi consigliamo di attendere Nintendo prima di festeggiare. Nell'attesa, vi chiediamo: quale gioco di Super Mario vorreste assolutamente rigiocare in versione rimasterizzata su Nintendo Switch?