Super Mario abbraccia Auchan e Simply: nuova offerta sul merchandise ufficiale di Nintendo

Gli store Auchan e Simply lanciano una nuova iniziativa promozionale per unire le proprie forze con quelle di Super Mario. Da oggi, 7 ottobre, e fino all'8 disembre sarà disponibile una coloratissima collezione esclusiva dedicata ai personaggi e ai supereroi del multiverso videoludico di Nintendo.

Per festeggiare la baffuta mascotte nintendiana e celebrare la passione dei suoi milioni di fan, fino all'8 dicembre le catene commerciali di Auchan e Simply proporranno una promozione al consumo su di una vasta gamma di prodotti di una collezione esclusiva a tema Nintendo.

La collezione comprenderà tutto il merchandise scolastico come gli zaini di Mario e Peack e gli astucci del funghetto Toad, così come i teli sport che ritraggono Super Mario (l'eroe della splendida avventura Super Mario Odyssey per Switch), Luigi (il protagonista indiscusso della prossima epopea fantasmagorica Luigi's Mansion 3), la Principessa Peach e Daisy. Negli store aderenti all'iniziativa, per ogni 15 euro di spesa sostenuta su Auchan e Simply verrà corrisposto un bollino utile alla raccolta punti per ottenere uno dei tanti oggetti di merchandising della collezione esclusiva di Nintendo.

Se siete interessati alla promozione e volete ammirare nel dettaglio gli oggetti della collezione, in calce alla notizia trovate le immagini d'esempio che forniscono tutti i dettagli sulla nuova iniziativa commerciale delle catene Auchan e Simply.