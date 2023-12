Super Mario: un acceso cosplay della principessa Peach coglie il Fiore Fuoco

Icona assoluta di Nintendo, Super Mario ha vissuto un 2023 a dir poco entusiasmante. L'idraulico italiano è tornato con un platform in due dimensioni clamoroso in Super Mario Bros. Wonder, ma non solo. Gli appassionati dovranno tuttavia aspettarsi un anno nuovo altrettanto meraviglioso.

Non solo piattaforme. Mario è tornato RPG con un remake stupendo dedicato ai nostalgici e alle nuove leve. Il punto d'incontro tra Mario e i giochi di ruolo a turni più classici lascerà spazio, nei mesi a venire, a numerose altre avventure.

Di recente Jack Black ha parlato della produzione di Super Mario 2, ma non sappiamo ancora se effettivamente Nintendo abbia intenzione di proseguire la storia del film con un sequel. Quel che è certo è che nel mese di marzo 2024 la Principessa Peach debutterà su Switch con Princess Peach Showtime.

In attesa dell'avventura teatrale di Peach, che dovrà affrontare i malvagi Grape e Sour Bunch sfruttando una serie di abilità e trasformazioni, la principessa del Regno dei Funghi già si prepara allo scontro.

In questo cosplay di Peach da Super Mario vediamo la principessa acquisire il potere del Fiore Fuoco, quello che consente ai protagonisti di lanciare palle di fuoco con cui eliminare facilmente la maggior parte dei nemici. Peach Fuoco debutta in Super Mario 3D World e riappare nel film Super Mario Bros. In questa versione portata dalla cosplayer Jean Bubblegumhd, Peach non indossa il suo abito elegante rosa, ma un vestito la cui combinazione di colori è bianco-rossa.