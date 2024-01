Super Mario: un allegro cosplay al femminile di Mario porta in spalla Yoshi

Dopo un 2023 da protagonista, in cui ha conquistato le classifiche soprattutto grazie al platform bidimensionale Super Mario Bros. Wonder, l'idraulico più celebre al mondo è pronto a far suo anche il nuovo anno. In attesa di rivederlo su schermo e prenderne i comandi, ecco Mario nell'interpretazione della cosplayer Jessica Wings.

Se Wonder e il remake di Super Mario RPG non dovessero esservi bastati, sappiate che Mario rilancerà la sua offerta in questo 2024. Le esclusive Switch legate a Mario in arrivo nel corso dei prossimi mesi sono numerose, legate anche ai personaggi più iconici di quell'universo narrativo.

Si partirà dal rifacimento di Mario Vs. Donkey Kong, per poi passare ai tanto attesi debutti di Princess Peach Showtime!, un titolo interamente dedicato alla principessa del regno dei funghi, e Luigi's Mansion 2 HD. L'ultimo di questo elenco dovrebbe Paper Mario il Portale Millenario.

Mentre l'hype cresce fino alle stelle, in questo cosplay femminile di Super Mario è già cominciata una nuova avventura. Con indosso i suoi abiti più caratteristici e il berretto immancabile, il baffuto idraulico si è caricato Yoshi sulle spalle per partire verso una nuova epopea. Tra i titoli in arrivo ne manca proprio uno basato sul dinosauro verde, che comunque è uno dei personaggi giocabili in Super Mario Bros. Wonder.