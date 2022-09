Super Mario: arriva la collezione di carte Panini con tutte le icone della serie

Mentre tutti attendono con ansia l'uscita del nuovo gioco 2D di Super Mario, arriva in Italia un altro prodotto dedicato all'idraulico baffuto di casa Nintendo: Panini, infatti, ha lanciato la versione italiana della Trading Card Collection di Super Mario, che può essere acquistata sul sito web della compagnia di Modena.

In particolare, sul portale di Panini troverete sia lo Starter Pack Panini della TCC di Mario, che al prezzo di 9,90 Euro vi permetterà di portarvi a casa il raccoglitore, tre bustine da otto carte ciascuna e due Limited Edition Card in esclusiva, sia la scatola da 18 bustine della collezione, che al prezzo di 53,82 Euro vi darà accesso a un totale di 144 carte.

La collezione completa comprende 252 carte, dunque una sola scatola da 18 pacchetti non sarà sufficiente per completare l'album, anche ammesso di non trovare carte doppie in alcun booster pack. Sfortunatamente, per il momento il sito web di Panini non mette in vendita pacchetti singoli e non fornisce la possibilità di acquistare separatamente le carte mancanti per il completamento della collezione.

Come prevedibile, tra le carte collezionabili dedicate all'eroe Nintendo troviamo Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad e Bowser, tutti in più varianti, ma anche personaggi come Donkey Kong, Daisy, Baby Mario e Baby Luigi, Rosalinda e persino Re Boo e i Bowserotti: insomma, pare che tutto il "cast" della serie di Super Mario sia riunito nell'album. Inoltre, le pose dei personaggi saranno riprese sia dai classici platform della serie che da spin-off sportivi come Mario Golf e Mario Tennis.

Infine, vi segnaliamo che la collezione è in commercio all'estero da qualche mese, poiché è arrivata già ad aprile sul mercato estero. Il sito web di Panini, però, riporta che l'edizione nostrana del prodotto è completamente tradotta in italiano, mentre non è chiaro se ci siano differenze nei contenuti rispetto alle versioni internazionali.