Super Mario arriva su PS4 e PS5 con Heart of Stars, l'incredibile fan game di Dreams

In attesa di capire cosa bolle in pentola dalle parti di Media Molecule con il nuovo gioco PS5 live service, dal Sogniverso digitale di Dreams emerge Heart of Stars, un incredibile fan game ispirato a Super Mario e fruibile gratuitamente su PS4 e PlayStation 5

Realizzato da DeadShotLazer_72, Super Mario Heart of Stars porta l'universo fantasy dell'IP Nintendo su console PlayStation per concretizzare la visione di un platform pieno di attività da svolgere e di livelli da esplorare liberamente.

A giudicare da quanto mostrato dalle immagini e dalle scene ingame proposte dall'ideatore di questo progetto e dai tanti utenti che vi stanno già accedendo gratis su Dreams, l'esperienza di gioco offerta da Heart of Stars fa proprio lo stile artistico e l'approccio ludico di Super Mario 3D World.

Gran parte delle sfide proposte dal gioco fan made adotta infatti una visuale dall'alto simil-isometrica, ma ci sono anche delle intense sezioni platform da completare seguendo l'azione del proprio alter-ego con un'inquadratura in terza persona che si rifà, questa volta, a quel capolavoro senza tempo di Super Mario 64.

Heart of Stars ha fatto il suo ingresso nel Sogniverso di Dreams a marzo 2021 ma ha da poco ricevuto un generoso update che aggiorna la grafica, le animazioni, gli elementi logici e le azioni da poter compiere nei panni di Super Mario e dei suoi amici.