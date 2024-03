Super Mario Bros 2: 5 personaggi Nintendo che vogliamo assolutamente nel nuovo film

In occasione del Mar10 Day, Nintendo e Illumination hanno annunciato Super Mario Bros 2 in arrivo al cinema ad aprile 2026. Il film campione d'incassi al botteghino avrà un sequel: ecco cinque personaggi Nintendo non apparsi nella prima pellicola e che vogliamo vedere nel seguito.

Yoshi

Beh non potevamo esimerci dal citarlo: Yoshi compare per la prima volta in Super Mario World per SNES e negli anni diventa uno dei personaggi simbolo di Nintendo, ma stranamente non è stato incluso in Super Mario Bros Il Film. In Super Mario Bros 2 ci aspettiamo che il dinosauro verde amico di Mario abbia un ruolo decisamente rilevante.

Wario + Waluigi

Perché non dovremmo volere Wario e Waluigi in un film targato Illumination? Entrambi i personaggi potrebbero adattarsi bene allo stile di animazione dello studio e certamente non sfigurerebbero come "villain" rivali di Mario e Wario anche nel film. Non è possibile inserirli tutti e due? Dateci solo Wario, in questo caso! Non ci dispiacerebbe di certo.

Lakitu

La nuvoletta Lakitu appare di sfuggita nelle sequenze con i go-kart di Super Mario Bros Il Film ma noi ci auguriamo che possa godere di un ruolo maggiore nel seguito, magari come uno personaggio a se stante e non semplicemente legato ad apparizioni di sottofondo.

Bowser Jr. e i Koopalings

Immaginate Bowser accompagnato da una serie di scagnozzi del tutto simili a lui: oltre a Bowser Jr. anche i temibili Koopalings potrebbero comparire nel film. Apparsi per la prima volta in Super Mario Bros 3, i fratelli Lemmy, Ludwig, Iggy, Morton, Roy, Larry e Wendy non hanno mai riscosso un tale successo da restare impressi nell'immaginario collettivo. Ma chissà che con Super Mario Bros 2 le cose non possano cambiare.

Birdo

Bonus: Cappy

. Dove dobbiamo firmare per vederlo nel film? Birdo compare tra l'altro per la prima volta proprio in Super Mario Bros 2 per NES (versione USA e PAL) inizialmente come boss, per poi diventare nel corso degli anni un personaggio più neutrale. Lo sapevate? Birdo è uno dei primi personaggi transgender della storia dei videogiochi Il cappello di Mario apparso inpotrebbe fare davvero comodo ai nostri eroi!Grazie alle sue molteplici possibilità di utilizzo, Cappy sarebbe un validissimo alleato per le scorribande di Mario e Luigi nel Regno dei Funghi.