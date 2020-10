Super Mario Bros 35 il battle royale ora disponibile: resterà attivo per un tempo limitato

In occasione dei festeggiamenti per il trentacinquesimo anniversario di Super Mario, il team della Casa di Kyoto ha presentato una serie di produzioni speciali.

Tra queste ultime ha trovato spazio anche l'annuncio di Super Mario Bros 35, nientemeno che un battle royale a tema mariesco! Quest'ultimo vede i giocatori impegnati in una competizione online durante la quale dovranno procedere lungo un livello dei platform dell'idraulico italiano. L'impresa sarà tuttavia resa piuttosto complessa dall'azione degli avversari: ogni nemico sconfitto apparirà infatti nella schermata di gioco altrui e viceversa. Ovviamente, a contendersi la vittoria saranno...35 giocatori!

Super Mario Bros 35 è disponibile da giovedì 1 ottobre su Nintendo Switch, in esclusiva per gli utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online. Per celebrarne la pubblicazione, il team di Kyoto ha pubblicato un breve trailer di lancio, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Ricordiamo che Super Mario Bros 35, esattamente come nel caso di Super Mario 3D All-Stars, sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. Nello specifico, potrà essere scaricato e giocato soltanto sino al 31 marzo 2021.



Il battle royale inaugura il calendario delle nuove uscite Nintendo Switch di ottobre 2020, tra le quali figura anche la riedizione in versione Deluxe Edition di Pikmin 3.