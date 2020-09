Super Mario Bros. 35: il multiplayer nostalgico arriva a ottobre su Switch

Nel corso dell'ultimo Direct dedicato interamente alla mascotte Nintendo, i rappresentanti della casa di Kyoto hanno presentato ufficialmente Super Mario Bros. 35, un platform multiplayer "nostalgico" che arriverà a ottobre su Switch.

Il nuovo progetto portato avanti dal colosso videoludico nipponico assumerà la forma di un titolo multiplayer competitivo che vedrà 35 giocatori fronteggiarsi per stabilire chi, tra di loro, merita di essere considerato come "il miglior Mario". Il particolare sistema di gameplay escogitato da Nintendo farà sì che i giocatori sconfitti vengano catapultati nello schermo degli avversari, e viceversa, per elevare il tasso di sfida offerto dalle partite online.

Durante le battaglie sarà inoltre possibile attivare degli oggetti speciali con cui guadagnare un vantaggio temporaneo sugli avversari. L'uscita di Super Mario Bros. 35 è prevista per l'1 ottobre esclusivamente in versione scaricabile e solo per gli utenti della console ibrida iscritti a Nintendo Switch Online. Il festival multiplayer di Super Mario Bros. 35 si concluderà ufficialmente il 31 marzo 2021.

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, inoltre, abbiamo assistito all'annuncio di Super Mario 3D All-Stars e alla presentazione di Super Mario World 3D + Bowser's Fury, sempre nel novero dei festeggiamenti per il 35° anniversario dall'inizio dell'avventura platform di Super Mario.